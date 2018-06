Il Sistina suona il rock

Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paolo TravisiUn teatro dai grandi numeri. 780 artisti, 70 imprese, 125 titoli, oltre un milione di spettatori, nei cinque anni sotto la direzione artistica di Massimo Romeo Piparo. La prossima stagione prosegue sulla via della tradizione, tra musical di successo, commedia e qualche nuova produzione. Tra queste, School of Rock (dal 05/03), un musical pensato per le giovani platee, che ha per protagonista Lillo, nel ruolo dell'insegnante di musica che al cinema è stato interpretato da Jack Black. «Per me un film cult - dice Lillo - È un personaggio immaturo, che mi rappresenta molto bene». Mamma Mia (dall'11/10), must degli Abba, v in scena con le canzoni tradotte in italiano da Piparo. Tra i protagonisti, ritroviamo Paolo Conticini e Luca Ward, il quale non si aspettava un tale successo dal pubblico. Ispirata alla popolarità dei cooking show è la piéce al femminile - tra le altre Rossella Brescia e Tosca - Belle ripiene, una commedia dimagrante (dal 21/11) dove le protagoniste, oltre a recitare, cucineranno davvero sul palco. Poi è il turno di un evergreen internazionale, Jesus Christ Superstar (dal 06/12) con Ted Neeley, una produzione italiana che ha fatto il giro d'Europa. Nel periodo di Natale, un ritorno d'eccezione, Rugantino (dal 20/12) nel suo allestimento originario ed Enrico Montesano, nello stesso ruolo, 40 anni dopo. Nuovissima la commedia di Vincenzo Salemme, Con tutto il cuore (dal 30/01) storia di un mite professore che diventa cattivo in seguito al trapianto di cuore di un capo clan. In chiusura il Peter Pan (dal 10/04) con le musiche di Edoardo Bennato ed infine È cosa buona e giusta (dal 10/05) con Michele La Ginestra.riproduzione riservata ®