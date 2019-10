«Il sindaco nel Consiglio dei ministri»

Far sedere il sindaco di Roma in modo permanente al tavolo del Consiglio dei Ministri. E' questa una delle richieste avanzate dal Movimento 5 Stelle di Roma nell'ambito della partita sullo status di Roma Capitale. A farsene portavoce l'assessore al Personale, Antonio De Santis.

«Abbiamo elaborato alcune iniziative mirate da avviare subito, come far partecipare il sindaco al Cdm - spiega - Roma necessita di uno status giuridico e di attribuzioni normative che le consentano di allinearsi alle principali capitali europee Intendiamo poi convocare gli Stati Generali di Roma, invitando le imprese, le parti sociali, le associazioni e tutti gli attori della città, raccogliendo anche contributi che nascano dal basso. E' necessario istituire un tavolo di altissime personalità, per disegnare uno statuto giuridico e normativo di Roma Capitale che risponda ai suoi effettivi bisogni». E ancora: «Siamo poi convinti che sia necessario attuare una vera semplificazione, così da sciogliere i grovigli burocratici e normativi che impediscono di far atterrare le risorse presenti sui servizi per i cittadini».(F. Sci.)

Giovedì 10 Ottobre 2019, 05:01

