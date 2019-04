Il sindaco di Roma Virginia Raggi, in un post su Facebook denuncia: «Più di dieci fotocopiatrici industriali (rifiuti speciali e pericolosi, lo ricordo) sono state buttate all'interno del parco di via Bepi Romagnoni: un bel regalò da parte di alcuni zozzoni che gli agenti del reparto Pics-ambiente hanno individuato e denunciato. L'indagine - resa possibile grazie alla collaborazione delle case costruttrici degli apparecchi - è stata effettuata in tempo record: sono bastate solo 48 ore per identificare i mandanti e gli autori dello sversamento», ha spiegato la prima cittadina di Roma che ha mostrato un video dei rifiuti abbandonati.

«Attraverso un lavoro di analisi delle transazioni economiche, gli agenti del nucleo Pics ambiente sono riusciti a ricostruire la catena degli acquirenti temporanei, fino al magazzino dove queste stampanti erano state stoccate in attesa di uno smaltimento o di un eventuale riutilizzo. Al termine del sopralluogo l'intera area che, purtroppo, ha subito l'ennesima violenza da parte di alcuni incivili, è stata posta sotto sequestro. I controlli e le operazioni dei nostri agenti della Polizia locale sono importantissime e, per questo, li ringrazio per il lavoro che svolgono ogni giorno. Questo tuttavia non basta: è infatti fondamentale che a questo si accompagni l'impegno di ognuno di noi. Vogliamo riportare ordine e pulizia nella aree verdi della nostra città e, così, cambiare direzione. Insieme», ha concluso Virginia Raggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA