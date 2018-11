Il sequel del cane più famoso del mondo

Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il libro di questa settimana s'intitola Il viaggio di Buddy di W. Bruce Cameron. L'autore, giornalista umoristico americano, dopo il grande successo del suo primo romanzo Dalla parte di Bailey, riprende a narrare in un avvincente sequel le avventure del cane che milioni di lettori in tutto il mondo hanno imparato ad amare. La mia lettura è stata rapida perché appassionante, emozionante e coinvolgente.Per chi poi ha dimestichezza con l'educazione cinofila noterà con piacere che l'autore ha inserito nel testo utili consigli e suggerimenti corretti rispetto alle attuali correnti di pensiero.Chi condivide già la sua vita con un cane non potrà non sorridere leggendo la storia di Buddy, Molly, Max e Toby, non potrà non commuoversi entrando in empatia con tutti i protagonisti del libro.Chi non ha mai avuto il privilegio di essere scelto da un cane non credo possa chiudere questo bel libro senza porsi qualche domanda, o guardare con gli stessi occhi i cani che d'ora in poi incontrerà. (A.Ben.)