Il seno è una delle espressioni di femminilità; piccolo, poco sviluppato o al contrario troppo grande o cadente, sono numerose le donne di ogni fascia di età che desiderano migliorarlo ricorrendo alla chirurgia estetica: nella mastoplastica additiva, sono oltre 50.000 gli interventi effettuati in Italia ogni anno.

Dottor Francesco Madonna Terracina, chirurgo estetico a Roma chi è il prototipo della donna che si sottopone ad un intervento migliorativo al seno?

«C'è la donna giovane che desidera aumentare un seno poco sviluppato o viceversa ridurne uno eccessivamente grande. Altra situazione frequente riguarda invece soggetti in età più matura che per modificazioni subite in gravidanza o importanti variazioni di peso desiderano riavere indietro il seno originario».

Quale è la procedura maggiormente adottata?

«Indubbiamente la mastoplastica additiva: ci sono protesi ormai perfettamente tollerate dal nostro corpo, donando un aspetto naturale al nuovo seno. E la sicurezza di questa procedura è ai massimi livelli».

Una protesi è per sempre?

«I progressi della scienza hanno perfezionato i materiali impiegati: oggi, le protesi non hanno una scadenza ed in moltissimi casi possono essere mantenute per sempre senza necessità di alcuna sostituzione».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA