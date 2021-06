Il Sassuolo ci fa volare. Con il forfait di Verratti, il ct Mancini è costretto a ridisegnare il centrocampo azzurro, dando così fiducia al talento di Manuel Locatelli. Contro la Svizzera, lo scambio tutto di marca neroverde con Berardi (apertura di prima magistrale) è da stropicciarsi gli occhi per coordinazione balistica e velocità esecutiva.

Centrali difensivi perfetti. Prestazione importante della difesa azzurra che è riuscita a bloccare qualsiasi tipo di sortita offensiva elvetica, subendo il primo tiro in porta solo all'80'. Ottima gara dei centrali schierati anche in fase offensiva, vedi le verticalizzazioni durante il primo tempo (quando il centrocampo faticava un po' nelle ripartenze) e il gol annullato a Chiellini.

Due partite, due 3-0. Un inizio da favola.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Giugno 2021, 05:01

