Il Sanremo della pandemia, il più difficile di tutti, senza pubblico in sala e con quello a casa insofferente e stanco, ha puntato tutto sul pubblico young, e ha fatto bingo: questa è stata l'edizione più digital di sempre. Il record di interazioni online segna infatti un passaggio epocale, perché in salotto non c'è più solo la tv accesa, ma computer, tablet e smartphone, dove tutti possono seguire le dirette, commentare, condividere, postare. E i dati ufficiali parlano chiaro: oltre 19 milioni di connessioni tra diretta live e on demand su RaiPlay (+25% rispetto al 2020) e sui social 30 milioni di interazioni (+37% in media e +51% per la finale). Su Youtube, neanche a farlo apposta, boom di visualizzazioni per la canzone vincitrice Zitti e buoni dei Maneskin e per Chiamami per nome del duo Michielin-Fedez, arrivati secondi. Su Twitter #Sanremo2021 è stato utilizzato 275mila volte e su Instagram è stata una pioggia di post e stories, raggiungendo quota 4 milioni di interazioni (+50% rispetto al 2020). Magra consolazione rispetto a uno share più basso? Addio giuria demoscopica? Forse sì, forse no. Una cosa è certa: è cambiato il paradigma sociale, il nazional-popolare è online, e la spinta alla digitalizzazione, questa volta autonoma, casalinga, trasversale, è stata davvero potente. L'l'Italia, dopo un anno di Covid, non è più quella di prima.

@maddai_

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA