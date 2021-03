Il russo Sputnik sarà prodotto in Italia Johnson&Johnson, dubbi sulle dosi a Ue

Il vaccino Sputnik sarà prodotto in Italia. L'annuncio è arrivato dalla Camera di Commercio Italo-Russa, che ha riportato la notizia della firma del primo accordo in Europa tra il fondo governativo russo e la società ADIENNE Pharma&Biotech per la produzione in Italia del siero russo. «Saranno prodotte 10 milioni di dosi entro la fine dell'anno», sottolinea la nota. Stizzita la replica delle autorità europee. «Non sono in corso colloqui per integrare lo Sputnik V nella strategia Ue sui vaccini», fa sapere un portavoce della Commissione Ue. E ancora: la notizia «dimostra che Mosca non è in grado di produrre vaccini per la sua popolazione e ancora meno per quella europea».

Ma a preoccupare l'Ue è soprattutto Johnson&Johnson, i cui problemi di approvvigionamento potrebbero complicare i piani per fornire 55 milioni di dosi del suo vaccino nel secondo trimestre dell'anno. Il vaccino di J&J, che richiede una sola dose, dovrebbe essere approvato l'11 marzo dall'Ema. In serata però è arrivata una rassicurante precisazione: «Johnson & Johnson conferma l'impegno a fornire 200 milioni di dosi del candidato vaccino Janssen COVID-19 entro il 2021, a partire dal secondo trimestre».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Marzo 2021, 05:01

