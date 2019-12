IL RUGGITO DEL CONIGLIO BUDDISTA

Mario Fabbroni

Antonello Dose, conduttore della trasmissione cult di Rai Radio2 Il ruggito del coniglio; da quanto tempo è buddista?

«Da molti anni. Ma appartengo alla filosofia buddista giapponese Soka Gakkai, anche se sono molto solidale con i tibetani cui la Cina ha davvero tolto tutto».

Che differenza c'è?

«Diciamo che i tibetani sostengono di eliminare i desideri, vivendo di elemosina e molto sobriamente. Mentre il Soka Gakkai ammette che lo star bene si sostanzia attraverso la realizzazione del proprio progetto di vita».

Il buddismo in Italia è in ascesa?

«Molto. Nella zona dove vivo, a Roma, una cinquantina di persone si sono avvicinate alla nostra filosofia in pochissimo tempo. Viviamo relazioni poco autentiche in tutti i settori. Diciamo che si vive male e che c'è un gran bisogno di vivere senza finzioni».

La pace nel mondo è il mantra?

«La faccenda è seria. Credo che tutte le religioni debbano unirsi per chiedere ai potenti di portare pace. Anche Papa Francesco ne è convinto, la sua opera è davvero importante».

Lunedì 2 Dicembre 2019, 05:01

