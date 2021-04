Il Roxy Bar della Romanina, teatro del raid dei Casamonica nel 2018, è stato chiuso dalla polizia per violazione delle norme anti Covid. Il provvedimento di chiusura è scattato dopo che (martedì scorso, in mattinata) un'autoradio del commissariato Romanina ha visto che nel bar c'erano tre uomini che stavano bevendo birra e che - alla vista dei poliziotti, dopo aver lasciato in fretta e furia bicchieri e bottiglie - sono fuggiti a piedi. Gli agenti hanno proceduto al controllo dell'attività commerciale trovando all'interno del bar altri due clienti che stavano al bancone in fase di consumazione, quindi violando le normative imposte per i bar in zona arancione.

La titolare del bar di nome Roxana (balzata alle cronache in numerose interviste televisive dopo aver sventato il pestaggio di un disabile nel locale, ricevendo minacce e ritorsioni dagli esponenti del clan Casamonica) è stata sanzionata ad all'attività commerciale è stata applicata la chiusura per cinque giorni. (E.Orl.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Aprile 2021, 05:01

