Il Roma Club compie 50 anni Oggi tutti in piazza nel rione

Franco Pasqualetti

Una storia lunga 50 anni. Tanto è passato da quel 4 ottobre del 1969, quando in un magazzino di via Vespucci un gruppo di tifosi romanisti dava vita al Roma Club del Rione più giallorosso della Capitale. Oggi all'ombra del Monte dei Cocci sarà festa grande. Calciatori, vecchie glorie, tifosi, bambini: tutti insieme per spegnere le 50 candeline del mitico Roma Club Testaccio.

La storia è lunga. E quel luogo sacro, dove Alvaro Baglieri, Claudio Rastellini, Filippo Leonardi, Riccardo Felloni, Aldo di Giovanni, Romeo Bonifazi e Sergio Rosi si radunavano per organizzare il tifo della domenica è cresciuto negli anni. Un luogo di aggregazione del quartiere.

La sede, inizialmente in via A. Vespucci, si trasferì in via G. Branca 32, per poi trasferirsi in via Ghiberti 55. Una piccola curva Sud dove oggi i ragazzi testaccini, capitanati dal presidente Leonardo Starace e dal vicepresidente Emmanuel Mariani. Sono loro che hanno voluto rilanciare il Club. E lo hanno fatto partendo proprio da questo anniversario: mezzo secolo di tifo meritava una festa da ricordare. E così sarà. A partire dalle 18 a Piazza Testaccio si alterneranno, sotto la conduzione di Max Leggeri, gli ex giallorossi Sebino Nela, Giuseppe Giannini, Roberto Pruzzo, Odoacre Chierico, Gigi Di Biagio, Aldair, Vincent Candela, Antonio Tempestilli, Massimiliano Cappioli, Antonio Di Carlo, Paolo Alberto Faccini e Roberto Cardarelli, figlio di Amos difensore della Roma dal 1950 al 1957. Ci saranno anche personaggi dello spettacolo come Massimo Ghini, Antonio Giuliani, Gianfranco Butinar, Toni Di Carlo. Ma i veri protagonisti saranno loro: i testaccini. Messaggi d'affetto anche da parte degli ex capitani, Totti e De Rossi. E poi il tifo, tanto tifo. «La parola d'ordine - spiega Emmanuel Mariani - è una sola: esserci. E venire con una sciarpa, una bandiera, una maglietta della Roma. Perché per un giorno a Testaccio si festeggerà uno scudetto, quello del tifo. L'invito è aperto a tutti, sarà una festa per le famiglie, per i bambini. E per chi ha la Roma nel cuore». E, come recita uno striscione affisso nel rione, il 4 tutti a Testaccio. E chi non viene è della Lazio....

Venerdì 4 Ottobre 2019, 05:01

