Il ritorno di Elettra Lamborghini una Mala femmina in salsa latina

Rita VecchioMILANO - Numeri da far perdere la testa. E non solo quelli del fisico ostentato fino all'eccesso. L'ultimo video di Elettra Lamborghini, Mala, sta impazzando: il brano, in spagnolo, ha totalizzato più di 2,8 milioni di stream su Spotify e il video ha già raggiunto 8 milioni di visualizzazioni. E come avere dubbi? Quattro minuti di musica con le natiche leopardate praticamente fisse in primo piano, alternate da baci lesbo, manette, scollature esagerate e i più classici dei luoghi comuni dello stile ganga, il dito medio, il segno della pistola e la chiusura con lei seduta sul tetto di una macchina della polizia. Insomma una Nicki Minaj (quella del video softporn intitolato Anaconda) made in Italy, ma in salsa latina.E proprio al mercato sudamericano strizza l'occhio la prorompente Elettra. «Canterò allo stadio di San Paolo in Brasile per la partita del Corinthians - dice la ricca ereditiera ventitreenne che a oggi conta più di 3 milioni di follower su Instagram - E poi il live con Nego do Borel, uno dei più famosi cantanti sudamericani». E l'Italia? «L'Italia ce l'ho nel cuore, però penso al mercato latino, almeno per ora». Nipote di Ferruccio Lamborghini, patron della casa automobilistica, è diventata famosa anche per il reality, Super Shore. E guiderà Ex On The Beach, nuovo tv show sempre su Mtv. Sul sesso non bada al genere. «Lo faccio solo per amore, indipendentemente se maschio o femmina. Ognuno deve essere libero di amare come vuole». E se le si chiede qual è la vera Elettra, risponde: «Non c'è: se io avessi messo i pantaloni nel video, non sarebbe cambiato nulla. Resto sempre io». Almeno così dice. Il singolo è stato registrato e prodotto all'Hit Factory di Miami. In futuro, promette di non smettere di lavorare con il suo team italiano: Gué Pequeno, Stera Ebbasta. «Mi piace lavorare con chi sto bene».