Il ritorno delle Spice Girls ma sono solo in quattro

ROMA - Ora c'è la anche conferma: le Spice Girls tornano insieme. Le ragazze d'oro della musica internazionale faranno infatti un tour mondiale nel 2019 ma in formazione ridotta, ovvero 4 su 5 e senza Posh, al secolo Victoria Beckham. Dopo l'anticipazione del Sun di sabato scorso, Emma Bunton (ossia Baby Spice) ha detto che la reunion è oramai cosa fatta durante lo show radiofonico che conduce insieme a Jamie Theakston su Heart Radio. «Sono così emozionato, voglio esserci, sarò splendido», ha subito commentato Theakston.Dettagli sul tour sono attesi sui profili online della stessa Bunton e delle altre tre reduci: Melanie Brown, Geri Horner e Melanie Chisholm. Scioltesi nel 2000, le Spice Girls furono già protagoniste di un primo ritorno (a cinque) nel 2007. Si sono esibite eccezionalmente per l'ultima volta dal palco, tutte insieme, sei anni fa in occasione delle Olimpiadi di Londra del 2012.