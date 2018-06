Il ritorno dei dinosauri strappa risate e spaventa

Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ilaria RavarinoROMA - Dinosauri. Grandi, veloci e con le fauci spalancate. Un protagonista maschio, macho e spaccone. Una coprotagonista bella, sensibile e innamorata. Una trama esile come un giunco. Dialoghi al limite dell'elementare. Il 3d. E tanti saluti a chi vorrebbe che il cinema fosse qualcosa di diverso dal posto più comodo dove effettuare laringoscopie ai tirannosauri. Consegnato nelle mani dello spagnolo Juan Antonio Bayona - regista del pluripremiato horror The Orphanage - il quinto capitolo della saga di Jurassic Park funziona meglio del precedente, ricominciando a qualche anno di distanza dalle catastrofiche vicende che avevano portato alla distruzione della spassosissima (nelle intenzioni dei creatori, meno dei visitatori) isola dei dinosauri.Divenuta al termine del quarto capitolo dimora incontrastata delle redivive creature giurassiche, nel quinto Isla Nublar è minacciata da un nuovo cataclisma: il vulcano al centro dell'isola si è risvegliato e nel giro di poco tempo, secondo, gli esperti, la lava ricoprirà ogni cosa.L'azione dei buoni, il dinosaur dundee Owen Grady (Chris Pratt) e l'idealista Clair Dearing (Bryce Dallas Howard), prende le mosse dal desiderio masochista di salvare le creature, con l'aiuto di un magnate evidentemente mosso da intenzioni diverse. Non fosse per la durata, troppo estesa, Jurassic World - Il regno distrutto sarebbe, nel suo genere, un film riuscito. Strappa la risata, l'alchimia funziona, i dinosauri fanno la loro figura e spaventano a sufficienza: attenzione ai bambini, che potrebbero impressionarsi.JURASSIC WORLD: IL REGNO DISTRUTTÒdi Juan Antonio Bayona