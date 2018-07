Il ritorno dei campioni e lo scopone con Pertini

Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoStoria di un viaggio in aereo da Madrid a Roma Fiumicino, con dentro la nazionale italiana campione del mondo di Spagna 82, a bordo di un DC9 dell'Areonautica che oggi potrebbe essere un pezzo da museo e invece rischia di essere demolito. Il lunedì 12 luglio è un giorno bellissimo: l'Italia si sveglia pazza di felicità per la notte di festeggiamenti dopo Italia-Germania 3-1. E aspetta in diretta tv l'arrivo della squadra e del ct Bearzot a Roma. In quel viaggio passa alla storia la partita a scopone tra il presidente Pertini, Bearzot e i due saggi azzurri, Zoff e Causio. Le immagini della Rai restano nella memoria di tutti. Quella partita è il ricordo di un lunedì bellissimo, pari solo a quell'altro lunedì del 10 luglio 2006, dopo la notte di Berlino.In Spagna, Paolo Rossi è stato il grande protagonista di quel Mundial, prima, durante e dopo. Non solo nel lunedì indimenticabile di Roma, ma anche qualche giorno dopo la vittoria. Nel suo libro autobiografico racconta di una sera a cena a casa di Minà e del ritorno in auto con Antonello Venditti. «In ritiro cantavamo le sue canzoni, lui stesso mi citerà in Giulio Cesare - scrive Pablito -: alle 4 del mattino riaccompagnò me e Cabrini guidando come un pazzo a tutta velocità per le strade di Roma. Quando lo ritrovo glielo ricordo sempre: «Ciao Antone', se non siamo morti quella notte dell''82...».(21/continua)riproduzione riservata ®