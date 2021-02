IL RITORNO

Pronto per Pasqua, o forse anche prima. Ieri Zaniolo ha ricevuto il via libera del dottor Fink (che lo ha operato al crociato a settembre) per aumentare i carichi di lavoro e tornare in gruppo a metà marzo. Di fatto l'ultimo step del lungo recupero del numero 22 che ieri ha festeggiato la notizia con la nuova fiamma Chiara Nasti. I due sono stati sorpresi a Napoli, nonostante il divieto di spostamento tra regioni, dove si sono fatti un tatuaggio identico. Per Nicolò - provvisto di autocertificazione per comprovate esigenze lavorative - ritorno in campo previsto col Bologna l'11 aprile.

Dopo il brutto pari di Benevento, invece, Fonseca è pronto a cambiare con Braga e Milan. In difesa torna Cristante mentre in attacco Dzeko è pronto a riprendersi il posto da titolare. Esonerato dal Cagliari, infine, l'ex Di Francesco. (F.Bal.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Febbraio 2021, 05:01

