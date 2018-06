Il ristorante rifiuta la sua Sanders Trump twitta «Siete sporchi»

Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La prima pietanza andata di traverso alla Casa Bianca. Anche senza essere stata consumata (anzi, proprio per questo). L'ira di Donald Trump si è abbattuta sul ristorante della Virginia che ha rifiutato di servire la sua portavoce, Sarah Sanders. Così il presidente ha pensato bene di servire su Twitter la più acida delle recensioni: «Il Red Hen Restaurant dovrebbe concentrarsi più sul pulire le sue sudice tettoie, porte e finestre che hanno decisamente bisogno di una verniciatura, piuttosto che rifiutare di servire una persona bella come Sarah Sanders. Io ho sempre una regola - aggiunge il capo della Casa Bianca - se un ristorante è sporco al di fuori è sporco anche all'interno».Non è la prima volta che un locale si rifiuta di servire personale dello staff di Trump. «Ora siamo divisi da piatti rossi e piatti blu», ha twittato David Axelrod, l'ex regista della campagna di Barack Obama, riferendosi ai colori dei due partiti. E a perderci, ancora una volta, è soprattutto il bon ton. (C. Fab.)