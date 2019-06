Il ristorante dalle uova d'oro? Magari. Un locale che vorrebbe elevarsi al pari dei gourmet o degli stellati? Forse sì. E sarebbe solo un bene visto che si punterebbe a qualità e perfezione. Ma di strada Eggs - che è trasferito in via Natale del Grande, vicino piazza del Cosimato a Trastevere - ne ha tanta da fare. I piatti sono serviti bene, ma spesso sono più belli che buoni. Il servizio pecca di superficialità. E il menu che qui va per la maggiore è quello di degustazione, compresa la portata del Gioco dell'Ova, sei uova servite con la scatola di carta che le contiene. In più anche la carta della carbonara, dove il piatto della tradizione romana viene presentato in varie versioni, dalla classica a quella rosso fuoco, con la nduja e stracciatella, alla blu, per chi non mangia la carne, non è eccelsa come vuole apparire. EGGS - Via Natale del Grande, 52 - Roma

Mercoledì 26 Giugno 2019, 05:01

