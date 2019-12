Il rischio idrogeologico nell'area metropolitana di Roma «oggi riguarda un territorio urbano di 1.135 ettari dove vivono e lavorano circa 300.000 persone, è la più elevata esposizione d'Europa. Roma ha zone che non reggono nemmeno un acquazzone». Lo attesta l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale protagonista di un convegno in Campidoglio questa mattina.

«Inutile stupirsi quando il sistema fognario è in parte non in perfetta efficienza, manca la corretta e continua manutenzione dei tombini e sono inefficienti e in gran parte scomparse per sversamento di rifiuti canali, fossi e sistemi di scolo», scrive l'Autorità nel report presentato.

In generale i siti soggetti a fenomeni franosi nel territorio del Comune di Roma sono 383. Tra le altre sono particolarmente a rischio per fenomeni più recenti la collina di Monte Mario, Viale Tiziano, Monteverde Vecchio e Balduina».

Martedì 3 Dicembre 2019, 05:01

