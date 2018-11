Il Riesame: «A San Lorenzo non ci fu stupro di gruppo»

Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Flavia ScicchitanoNon fu stupro di gruppo ma abuso sessuale aggravato dalla minore età della vittima.Il Tribunale del Riesame ha annullato l'accusa di omicidio volontario per Chima Alinno e Brian Minthe, due degli immigrati clandestini arrestati per la morte di Desirée Mariottini. Così, accogliendo le istanze delle difesa, è stata derubricata l'accusa di violenza sessuale di gruppo in abuso sessuale aggravato dalla minore età della vittima. Resta in piedi per i due stranieri, oltre alla violenza sessuale commessa singolarmente, l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. I due quindi saranno ancora trattenuti in carcere.Non cambia però la posizione della Procura: i pm ribadiscono il loro impianto accusatorio, e cioè che Desirée è stata uccisa e ha subito una violenza sessuale di gruppo. Per oggi è prevista l'udienza del Riesame per Mamadou Gara, il terzo arrestato per la morte della 17enne, e l'interrogatorio di garanzia del quarto arrestato, il pusher italiano che avrebbe ceduto la dose letale. Marco Mancini, 36 anni, romano, sospettato di aver somministrato il cocktail di droga e psicofarmaci che ha portato alla morte della giovane di Cisterna di Latina, trovata senza vita alcune settimane fa in un capannone nel quartiere di San Lorenzo, è stato arrestato domenica scorsa dalla squadra mobile. L'uomo è stato tradito da un codice a barre riportato sulla confezione di un farmaco trovata in terra. Per lui la Procura ha chiesto la convalida del fermo e l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare. Il procuratore aggiunto, Maria Monteleone (che coordina le indagini) chiederà al gip di convalidare il fermo per il reato di cessione di stupefacenti. Secondo gli inquirenti lo spacciatore, che distribuiva psicofarmaci che inducono effetti psicotropi come quelli contenenti la quetiapina, ai frequentatori del capannone abbandonato di via Dei Lucani 22, avrebbe fornito le sostanze stupefacenti alla ragazzina. Nel corso delle indagini gli agenti avrebbero trovato una confezione integra di un medicinale e, attraverso il numero di targatura, sarebbero riusciti a risalire alla farmacia romana che l'aveva venduta e alla relativa ricetta, identificando il paziente.riproduzione riservata ®