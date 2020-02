IL RICERCATORE CHE LAVORA A BOLOGNA

Diciassette lunghe ore di interrogatorio: bendato, ammanettato, minacciato, picchiato e torturato con scosse elettriche. È quello che ha passato Patrick George Zaki, ricercatore ventisettenne egiziano che studia all'Università di Bologna. Lo ha denunciato ieri Amnesty International, che segue la vicenda da quando Zaki è finito in manette a Mansoura, la sua città natale in Egitto, nella notte fra il 6 e il 7 febbraio. La sua colpa sarebbero dei post sui social network contro il governo di Al Sisi e il suo lavoro di attivista per i diritti umani con l'associazione Iniziativa egiziana per i diritti della persona (EIPR). Per questo motivo, al suo arrivo all'aeroporto di Mansoura, dove si era recato in vacanza dalla famiglia, Zaki è stato arrestato e portato in cella, dove rischia di rimanere per almeno 15 giorni. Amnesty si è immediatamente messa in moto per far pressioni e liberare il giovane attivista del, prima che la situazione si aggravi trasformandosi in un nuovo caso Regeni. Amnesty ha quindi inviato una lettera all'ambasciatore egiziano a Roma ed ha avviato una petizione che ha già superato le 26mila firme.

Mercoledì 12 Febbraio 2020

