IL RETROSCENA

Marco EspositoNel maggio di quest'anno la Casaleggio Associati ha prodotto un documento molto approfondito, di oltre 60 pagine, sulla situazione e la possibile evoluzione dell'E-Commerce in Italia nel 2018. Lo scorso 10 settembre, invece, la PrestaShop, un'azienda che aiuta a mettere in piede negozi online con una community di oltre un milione di persone, ha annunciato la presenza di Davide Casaleggio alla loro convention il prossimo 27 settembre. Il tutto passerebbe probabilmente sotto silenzio se non fosse per la crociata lanciata qualche giorno fa dal leader politico del M5S Luigi di Maio contro l'apertura domenicale dei centri commerciali. I maligni, e le opposizioni, si affrettano a far notare il potenziale conflitto di interessi tra il progetto del M5S e le attività di Davide Casaleggio. Seguiranno polemiche. Statene certi.riproduzione riservata ®