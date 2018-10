IL REPORT AI RAGGI X

Mercoledì 3 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Studenti soddisfatti della qualità della vita, ma solo fino alla laurea. Poi sono il gradimento precipita in ultima posizione: sono infatti tra i più scontenti. Dall'indagine dell'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, emerge infatti che gli studenti sono i più soddisfatti e danno un voto a Roma pari al 6,5, seguiti dalla categoria giovani che sfiora la sufficienza con 5,97. Ma l'entusiasmo dei giovani dura poco, fino alla fine degli studi. Probabilmente fino a quando non devono scontrarsi con i ritmi lavorativi o famigliari, difficili da rispettare con il trasporto pubblico. I più insoddisfatti, infatti, sono i laureati e i pensionati che danno a Roma appena un 5,1. Lo studio riesce anche a catalogare la differenza di genere: tra gli uomini e le donne, infatti, le più severe sono le donne che assegnano alla qualità della vita romana solo un 5,1 mentre gli uomini alzano la media con un 5,6. Anche in questo caso, probabilmente, ha il suo peso la difficile gestione dei tempi nel coniugare vita lavorativa e famigliare, ad esempio con i trasporti pubblici che, sulle donne, pesa di più.