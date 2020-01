Il regno di Arendelle si trasferisce a Roma per Disney on ice, uno spettacolo su ghiaccio con protagoniste Elsa e Anna (che nella versione italiana hanno le voci di Serena Autieri e Serena Rossi), accompagnate sui pattini da Olaf, Sven e Kristoff. E non solo: ad aprire le danze sui pattini ci pensano Topolino e Minnie, che salutano in pista anche le principesse Disney, i personaggi de Il re Leone, Alla ricerca di Nemo e Toy Story. Anche se lo show è dedicato ai più piccoli, anche i genitori sono coinvolti in quest'avventura immersiva tra brina, ghiacci e neve, per celebrare la forza di due sorelle che si guardano le spalle a vicenda fin da quando hanno perso i genitori da piccolissime.

Volteggi incredibili, piroette mozzafiato e musiche da sogno sulle note di canzoni cult come All'alba sorgerò, Facciamo un pupazzo insieme e Un problemino da sistemare - sono tratte dal primo film (con due Premi Oscar e un Golden Globe già guadagnati), a cui Disneyland Paris ha appena dedicato la Frozen Celebration, di scena fino a maggio. Il secondo, invece, ha appena totalizzato il maggiore incasso della storia del cinema. (A. D. T..)

Palazzo dello sport, p.le P.L. Nervi 1, da oggi a domenica (oggi ore 19:30; domani ore 20; sabato e domenica ore 11:30, 15:30, 19:30); 060608, bigl. da 28,75 euro

Giovedì 16 Gennaio 2020, 05:01

