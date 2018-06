Il regista Marco Ponti sulla condanna di Domenico Diele «Provo compassione»

Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «Non commento la sentenza, dico solo che provo un dolore immenso per ciò che è successo. Umanamente quella vicenda non può che suscitare compassione, in un Paese in cui questo sentimento sta venendo meno». Il regista Marco Ponti commenta così la sentenza con cui Domenico Diele, che aveva iniziato a girare Una vita spericolata nel ruolo poi preso da Eugenio Franceschini, è stato condannato a 7 anni e 8 mesi per omicidio stradale. Nel giugno dello scorso anno Diele aveva travolto e ucciso una donna mentre guidava sotto effetto di stupefacenti e con la patente sospesa. «Avevamo girato solo per tre giorni - ha spiegato Ponti - e abbiamo deciso di andare avanti per senso di responsabilità, nel rispetto di tutte le persone che erano state coinvolte nella realizzazione del film».