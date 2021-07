IL REGISTA DI NON C'È CAMPO

Marco Castoro

Il Papa l'ha detto chiaro e tondo: «Fermiamo la corsa frenetica che detta le nostre agende. Impariamo a sostare, a spegnere il telefonino, a contemplare la natura, a rigenerarci nel dialogo con Dio». Federico Moccia, scrittore e regista, a proposito di social e telefonini, in una intervista a Leggo di 3 anni fa aveva sottolineato che «i social vanno presi con sufficienza senza farli diventare una dipendenza sociale».

Quindi Moccia è in perfetta linea con Papa Francesco

«Mi ha colpito e mi piace molto l'invito del Papa che chiede di allontanarsi dai social e riprendere vita nella vita reale, quella basata sui contatti. Perché a volte mancano proprio i contatti con le persone che incontriamo, con le persone con cui stiamo a tavola».

Siamo schiavi del telefonino

«Io vedo che la gente seduta intorno al tavolo guarda spesso il cellulare, controlla i social, in pratica è come se fosse da un'altra parte. Qualche anno fa ho fatto un film dal titolo Non c'è campo con una classe di liceo che va in gita a Scorrano in Puglia dove non è possibile utilizzare il telefonino, si ritrova a vivere recuperando i valori normali e la possibilità di parlare e di vivere la vita reale e non quella dei social».

E oggi, dopo un anno e mezzo di restrizioni?

«Dopo questo periodo di lockdown, è importante non chiuderci nei nostri telefonini ma vivere ciò che ci circonda con le persone vicine».

