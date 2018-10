Venerdì 5 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il regista del celebratissimo Le vite degli altri torna a esplorare gli angoli bui, a tratti spaventosi, del suo paese, raccontando con Opera senza autore una storia che si snoda nell'arco di tre generazioni. Ispirato a vicende reali, il film di Florian Henckel von Donnersmarck osserva il piccolo Kurt mentre in epoca nazista - assiste a un misterioso dramma familiare e intanto scopre la sua vocazione artistica. Poi lo ritrova da grande nella Germania divisa in due - quando esplora il suo talento e le sue ambizioni da pittore e incontra la donna di cui si innamora.Sullo sfondo dei grandi cambiamenti del paese tedesco, Opera senza autore vorrebbe essere insieme un affresco storico-politico-sociale, una parabola esistenziale, una riflessione sul ruolo dell'arte, un melodramma su un amore travagliato e un thriller zeppo di misteri. Grandi ambizioni che si infrangono su una messa in scena e un'impostazione narrativa stereotipate e prevedibili. Moltissima carne al fuoco e nessuna sorpresa. (M. Gre.)OPERA SENZA AUTOREdi Florian Henckel von Donnersmarck