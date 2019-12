Il regalo di Jacob: un braccio bionico verde come Hulk

Era nato prematuro e privo del braccio sinistro. Oggi Jacob Scrimshaw ha cinque anni e per la prima volta ha potuto abbracciare il fratellino più piccolo. Grazie a un braccio robotico che ha voluto cosi: verde, «come quello dei supereroi».

La storia di Jacob ha commosso gli inglesi. Il servizio sanitario britannico non copre le protesi robotiche sopra il gomito. Ma i genitori di Jacob, Chris e Gemma, entrambi 36enni di Calderdale, nello Yorkshire, non si sono arresi e grazie al crowdfunding hanno messo insieme il denaro per progettar il braccio nionico, costato 16mila sterline (20mila euro). Lo ha realizzato Ben Ryan, fodnatore della Ambionics. E Jacob ha ricevuto il regalo di Natale che desiderava di più: il braccio bionico verde «che mi fa sentire come Hulk».

Venerdì 20 Dicembre 2019, 05:01

