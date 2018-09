IL RECUPERO

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA Ripresa della preparazione oggi a Formello occhi puntati su Berisha. Il kosovaro, ai box per una lesione muscolare alla caviglia rimediata a luglio, ha continuato a lavorare per rientrare quanto prima. Tutto il giorno tutti i giorni, per ritornare! ha scritto sui social l'ex Red Bull che non vede l'ora di fare il suo esordio con la maglia biancoceleste. La sua speranza è di rientrare nei convocati per Epoli, ma è preso per fare previsioni ed il giocatore verrà impiegato solo quando sarà guarito per evitare pericolose ricadute: possibile rientro il 20 settembre in Europa League con l'Apollon Limassol o il 29 al derby. Alla ripresa mancheranno solo Murgia e Badelj che saranno impegnati stasera con le rispettive nazionali e rientreranno domani. Tempi ancora lunghi invece per Lukaku, che ha un problema al ginocchio sinistro e Liuiz Felipe che invece lamenta uno stiramento del polpaccio.(E.Sar.)