Il record spetta al Kennedy

Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Record di 100 al liceo Kennedy, nel cuore di Monteverde uno studente su 7 ha avuto 100 all'esame di maturità. E per la scuola si tratta di un successo tutto da festeggiare.Poco più di 100 studenti e una pioggia di bei voti: ben 14 i ragazzi che hanno avuto il massimo dei voti e, tra questi, ce ne sono 4 che hanno ricevuto anche la lode. Non solo, in una sola classe ci sono stati 4 ragazzi con il 100 tra cui due lodi. A rivelare i voti è la preside Lidia Cangemi: «Sono moto soddisfatta dei miei ragazzi spiega la dirigente scolastica stiamo pubblicando i voti: il 14% ha preso 100 e ne siamo molto orgogliosi, Quest'anno i ragazzi hanno sostenuto ottime prove. Il liceo Kennedy, all'interno delle Mura Gianicolensi, è una scuola che segue la sperimentazione Dada, che sta per «Didattiche per ambienti di apprendimento» e i risultati si vedono.(L. Loi.)