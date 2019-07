IL RECORD NEGATIVO

Le Fiamme Gialle avrebbero accertato sistematiche assenze dal luogo di lavoro in orario di ufficio, spesso autorizzate da permessi sindacali o da legge 104/92 ma usate per svolgere attività in altre strutture o per motivi privati, anche utilizzando le auto di servizio. In qualche caso è stata constatata la collaborazione di un soggetto esterno alla Asl il quale si presentava per smarcare ai rilevatori la presenza, timbrando cartellini illecitamente.

Dopo due anni di indagini sono emersi circa 300 episodi di assenteismo all'ospedale Don Tonino Bello di Molfetta (Bari). Stavolta su richiesta della Procura di Trani sono state eseguite 13 ordinanze di cui 12 di custodia cautelare agli arresti domiciliari e 1 obbligo di dimora nel comune di residenza, emesse dal Gip Maria Grazia Caserta. Si tratta di 5 medici, una capo sala, una infermiera professionale, 17 impiegati amministrativi, 5 impiegati tecnici manutentori e uno esterno alla Asl.

Martedì 9 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA