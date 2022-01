Il record di vittime da maggio scorso: 316

Primi segnali di flessione dei contagi quotidiani, sempre in costante ascesa da Capodanno. Ieri i nuovi casi sono stati 184.615, contro i 196.224 registrati solo 224 ore prima. In discesa anche il tasso di positività, che ieri si è fermato al 15,6%: mercoledì era 16,5% e sette giorni prima 19,3%. Gli attuali positivi risultano essere in tutto 2.323.518, pari a +101.458 rispetto a mercoledì.

Se non è una frenata, è una frenatina, un segnale che la curva si sta avvinando al cosiddetto plateau - previsto per fine mese - dopo il quale dovrebbe cominciare una netta discesa dei nuovi contagi. Ma il numero dei morti in un giorno è il più alto della quarta ondata: 316. Per trovare un numero simile bisogna risalire ai primi giorni dello scorso maggio.

Aumentano sulle 24 ore le degenze in area medica, ma diminuiscono leggermente in rianimazione per il secondo giorno consecutivo. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +339 (mercoledì +242), o posti letto occupati in terapia intensiva sono -1 (il giormo prima -8).



