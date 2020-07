IL RAPPORTO

Tra la fine di maggio e metà giugno, i giudizi delle imprese sulla situazione economica generale nel secondo trimestre del 2020 sono peggiorati rispetto a quanto emerso lo scorso mese di marzo. Lo scrive la Banca d'Italia, a seguito di un'indagine condotta tra il 25 maggio e il 17 giugno presso le imprese italiane con almeno 50 addetti, le quali hanno riportato un'ampia flessione della domanda corrente.

Le attese a breve termine sulle vendite sono invece meno pessimistiche, così come quelle sulle proprie condizioni operative. La maggioranza delle imprese - spiega poi l'istituto di via Nazionale - indica che il proprio fatturato ha subito una riduzione a causa della pandemia e prefigura che la propria attività torni ai livelli prevalenti prima della crisi sanitaria in poco meno di un anno. Solo il 3% delle aziende ritiene di non poter più tornare a livelli di fatturato pari a quelli precedenti la diffusione del Covid-19.

