«Il rapinatore? Eccolo, è lui» E il branco si fa giustizia

Sono partite da una violenta aggressione ai danni di un giovane di colore, ad opera di un gruppo di ragazzi (avvenuta nel pomeriggio del 26 luglio in zona la Rustica) le indagini della Polizia di Stato, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, che hanno portato all'individuazione e all'arresto di 4 giovani.

La brutale aggressione va considerata come parte di un disegno maturato da un gruppo di persone nel quartiere La Rustica nelle settimane precedenti quando, dopo diverse rapine nelle strade del quartiere ad opera di un soggetto descritto come un uomo di colore, aveva scatenato un allarme sociale. Il gruppetto di balordi era quindi animato da un desiderio di rivalsa con il chiaro obiettivo di individuare e punire i responsabili delle rapine.

Il malcapitato straniero, individuato dal branco la sera dello scorso 26 luglio, è stato quindi circondato da una decina di persone che, dopo avergli chiesto un'informazione, l'ha colpito ripetutamente con calci, pugni e bastonate.

Gli investigatori del V Distretto hanno identificato dopo due mesi i principali autori del pestaggio incrociando una serie di elementi (pochi) a disposizione: elementi descrittivi raccolti sui protagonisti e veicoli utilizzati. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, su richiesta dei magistrati della Procura della Repubblica, ha emesso una ordinanza cautelare nei confronti di quattro persone, rispettivamente di 33, 34, 32 e 29 anni, tutti romani.



