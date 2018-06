Il ramo crolla sull'auto Ferita una donna incinta

Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Emiliana CostaÈ successo tutto in un attimo. Un ramo di grandi dimensioni ha ceduto, precipitando su un'automobile di passaggio, al cui interno viaggiava una donna incinta. Tragedia sfiorata nel quartiere Prati, nel cuore di Roma. Ed è di nuovo emergenza alberi.Sabato sera, intorno alle 23.45, un grosso ramo è caduto su una Ford Fiesta, in via Leone IV all'altezza di via Famagosta. A due passi dal Vaticano. Una zona a quell'ora piena di turisti e frequentatori di locali, che hanno assistito impotenti alla scena. Il tonfo del ramo e il parabrezza in frantumi. Poi, le grida disperate d'aiuto.I passanti hanno chiamato immediatamente i soccorsi. La donna in dolce attesa, rimasta ferita fortunatamente non in modo grave, è stata trasportata all'ospedale Gemelli in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani del Gruppo I Prati e i vigili del fuoco. La strada è ancora chiusa su disposizione delle autorità per monitorare la situazione.A Roma, dunque, l'emergenza alberi resta alta e tra i cittadini inizia a serpeggiare la paura. Soprattutto nel quartiere Prati, il più green della città. Solo pochi giorni fa un pino di trenta metri era caduto nei pressi dell'ingresso di Castel Sant'Angelo, a due passi dalla statua dell'imperatore Adriano. Il pino secolare si è schiantato a una decina di metri da un parco giochi per bambini, per fortuna senza conseguenze. Ma anche in quel caso si è sfiorata la tragedia.Nella Capitale, dunque, è psicosi alberi e ogni nuovo episodio risuona come un bollettino di guerra. Gli oppositori dell'amministrazione Raggi tornano a mettere in discussione la gestione ambientale della città.Anna Vincenzoni, assessore all'Ambiente del I Municipio, ha postato su Facebook le foto dell'auto colpita dal ramo su cui viaggiava la donna incinta e ha commentato: «Cara assessora Pinuccia Montanari (responsabile della Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale, ndr) quando vi segnaliamo un problema non lo facciamo per stalkerarvi o intasare la vostra posta elettronica. Lo spiega lei alla signora all'ottavo mese di gravidanza che era nell'auto perché non rispondete alle segnalazioni del I Municipio e che fine ha fatto il monitoraggio degli alberi? Questa è via Leone IV sabato sera e non pioveva né tirava vento».riproduzione riservata ®