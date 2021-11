IL RAGAZZO DI CAMPAGNA

Donatella Aragozzini

ROMA - Prendete dodici ragazzi di città tra i 14 e i 17 anni, portateli in piena campagna e togliete loro telefonini, tablet e pc per un mese intero, costringendoli a svegliarsi all'alba, lavorare la terra e occuparsi degli animali di una vera fattoria, gestita dal fattore-attore Andrea Gherpelli. È Wild Teen Contadini in erba, il docu-reality bucolico in onda su Discovery+.

Gherpelli, come sono questi wild teens?

«È una generazione digitale molto lontana dai crismi della campagna, che dovrebbero essere insegnati a scuola perché imparare il ciclo della natura e le regole da rispettare fa crescere, aumenta la consapevolezza delle persone e il loro peso specifico. Alcuni addirittura non sapevano come si fa il miele o avevano paura delle galline».

È stato difficile farli ambientare?

«All'inizio sì, erano viziati come il 99% dei ragazzi di città della loro età e vedevano come una privazione dover rinunciare ai social, alla pulizia e alle comodità, mentre in realtà quello era un arricchimento. Ognuno ha reagito in maniera diversa: c'è chi ha lasciato presto il programma, chi ha incamerato il messaggio, mentre qualcuno si è innamorato della vita di campagna e appena possibile lo prenderò nella mia azienda a lavorare».

È vero che lei coltiva grani antichi?

«Sì, ho recuperato circa 300 varietà di semi dei primi del 900, che non hanno subito modificazioni. Le loro caratteristiche sono tre: non richiedono trattamenti dalla semina alla trebbiatura, sono più digeribili e sono ricchi di sapore. Dopo averli macinati a pietra, realizzo prodotti da forno che vendo con il mio marchio Natura maestra».

Lei però non è solo un fattore, è anche un attore con parecchi film e fiction all'attivo.

«Noi siamo contadini da quattro generazioni ma in famiglia c'è sempre stata la fiammella dell'arte: mio padre ad esempio scriveva commedie che poi allestiva in parrocchia, quindi per me era naturale stare sul palco, poi durante l'università sono entrato in una compagnia e in seguito ho vinto una borsa di studio all'Accademia d'Arte Drammatica. Adesso faccio l'attore, ma non prendo mai impegni nel periodo della semina e della trebbiatura, quando l'azienda ha bisogno di me».

Il suo ultimo ruolo è il dottor Mosca in Cuori, ora su Rai1.

«Sì, una bella fiction sui primi trapianti di cuore. Il dottor Mosca è un ruolo interessante perché inizialmente è l'antagonista, ma strada facendo esce la sua sensibilità».

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Novembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA