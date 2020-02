Il raffinato autore di Lontano dal paradiso e Carol abbandona il melodramma sofisticato a cui ci aveva abituati e vira verso una storia di denuncia, ovvero la (vera) lotta per la verità e la giustizia condotta per diciannove anni dall'avvocato Robert Bilott, che rischiò tutto pur di veder condannata la multinazionale - il colosso chimico DuPont - che stava inquinando un intero territorio e uccidendone gli abitanti.

Guidato dal battagliero Mark Ruffalo, il cast di Cattive acque è di livello notevole: Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Pullman sono tra gli interpreti orchestrati da Todd Haynes in un thriller solido ma di maniera, talmente inserito nel solco del cinema civile all'americana da diventare prevedibile negli stilemi e nello sviluppo.

Non mancano certo, però, l'inquietudine, l'indignazione e la grinta che caratterizzano da sempre queste storie alla Erin Brockovich, e Mark Ruffalo, imbolsito ma determinato, è un perfetto paladino della verità. (M. Gre.)

CATTIVE ACQUE

di Todd Haynes



