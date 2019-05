La Lazio non si è scansata, come il furbo Ranieri aveva insinuato. Ma ha fatto anche peggio, disputando una partita disastrosa in casa con l'Atalanta e dicendo addio, non solo alla Champions, ma probabilmente anche all'Europa League. E infilandosi così nella pericolosa situazione di dover vincere a tutti i costi la Coppa Italia (ancora con l'Atalanta), il prossimo 15 maggio, per evitare il tracollo definitivo. Brutta storia quella della Lazio, con l'inspiegabile innamoramento di un tecnico bravo come Simone Inzaghi per il difensore Wallace che ieri in pagella ha meritato un bel 3. Il discorso rischia di diventare noioso: un club come la Lazio può permettersi una rosa, anzi di più, un titolare non adeguato come Wallace? La risposta è sempre la stessa: no. Con tali criticità i grandi obiettivi, ad oggi, sono tutti falliti.

La Roma di Ranieri spreca un'occasione unica. Era a un passo dalla vittoria col Genoa a Marassi (nemmeno tanto meritata) con vista Champions, ma in una manciata di minuti è tornata la vecchia Roma di Coppa Italia con Di Francesco (per semplificare), quella insomma degli irrisolvibili inevitabili problemi psicologici. Così, da 0-1 al pari del Genoa è stato un attimo, con il rigore sbagliato nel recupero da Sanabria che ha solo attenuato la delusione per una squadra di nuovo troppo tenera per poter sognare.

