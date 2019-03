«Continuate a ricordarlo e non stancatevi di raccontarlo. Rivederlo sorridere in una foto, osservarlo correre nelle immagini, sentirlo nei vostri aneddoti non ci fa soffrire: per noi è come riabbracciarlo ogni volta». Lo scrivono i genitori di Davide Astori, papà Renato e mamma Anna, al termine di una giornata di campionato dedicata alla memoria del figlio scomparso nel sonno un anno fa a Udine, dov'era in ritiro per giocare la partita con la maglia della sua Fiorentina. Su tutti i campi, da Cagliari-Inter di venerdì a Napoli-Juventus di ieri sera, al 13° minuto il gioco si è fermato, sui maxi schermi è apparso Astori e gli stadi hanno applaudito ancora una volta commossi.

Ha pianto lacrime vere Josip Ilicic. A Bergamo si giocava Atalanta-Fiorentina, forse La Partita di Astori che era bergamasco (di San Giovanni Bianco) ed era capitano della Viola. Era, Davide, capitano anche di Ilicic che la scorsa estate è stato molto male a causa di un'infezione al punto di aver «temuto di morire». È toccato allo sloveno mettere fuori la palla e concedere l'ultima standing ovation ad Astori. Cari Renato e Anna potete starne certi: Davide resterà per sempre nel cuore degli italiani.

