Abbiamo criticato per mesi, praticamente distrutto, il calcio italiano e la sua Nazionale (e il colpevole Ventura) per aver fallito all'ultima partita la qualificazione ai Mondiali di Russia. E l'Italrugby? Ieri gli azzurri della palla ovale hanno perso la ventesima partita consecutiva nel Sei Nazioni, che vale come un Mondiale; eppure su questa Nazionale siamo molto più indulgenti, teneri, pronti a trovare piccole o grandi giustificazioni. Però così non può più funzionare: lo sport italiano è nella top 10 mondiale del medagliere olimpico ed ha una storia diversa da quella dell'Italrugby nel Sei Nazioni. Non è questione di sportività, di terzo tempo o di saper perdere: noi sportivi italiani siamo abituati a vincere, lo ha detto anche il presidente del Coni Malagò, lo dicono i palmares azzurri nei vari sport di squadra e individuali. E nel rugby non si vince, nè prima nè oggi e chissà domani. Non sarebbe meglio uscire dal Sei Nazioni e ricominciare d'accapo, magari con avversarie del nostro livello, per tornare a crescere e solo dopo sfidare le grandissime nazionali del rugby? Basta con i cucchiai di legno, vogliamo oro, argento e bronzo. Come siamo abituati. Come è successo ieri nello sci, come succede quasi sempre nello sport italiano.

