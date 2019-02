Lunedì 11 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Da Milano (stadio di San Siro) dove a Santo Stefano i buu razzisti fecero saltare i nervi a Koulibaly; a Serino (Avellino), dove un arbitro a fine gennaio avrebbe detto «zitto negro» a un calciatore che ne contestava l'operato: l'Italia è unita da Nord a Sud dal razzismo. Una piaga che si manifesta negli stadi di calcio, dove si annidano e trovano sfogo gli umori reconditi della società e che ha fatto capolino anche a Sanremo, con la vittoria dell'italo-egiziano Mahmood divenuta detonatore per le più squallide esternazioni social (e non solo).Di ieri la notizia di un nuovo episodio di discriminazione razziale, stavolta nel basket di provincia. A Sedriano (Milano) durante la partita di serie C tra i locali e gli Aironi Robbio (Pavia) un giocatore ospite, Kader Kam, 31 anni, originario della Costa d'Avorio ma dall'età di 15 anni residente a Vigevano, dopo un contrasto di gioco si sarebbe sentito dire da un avversario «negro di m...». Kam ha reagito mimando una gomitata ed è stato espulso. Gli Aironi hanno comunque vinto 78-75 e Kam è risultato il miglio realizzatore con 26 punti. Hanno perso, ancora una volta, lo sport e l'intelligenza.riproduzione riservata ®