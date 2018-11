Lunedì 5 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Il Financial Fair Play Uefa è una lotta vera (solo per alcuni)». La Roma ha commentato così sui social le indiscrezioni di Football Leaks circa i favori in materia di bilanci concessi dalla federcalcio europea agli sceicchi di Manchester City e Psg. Frase che, sui profili in inglese, è stata abbinata al video - diventato virale in Rete - del cucciolo d'orso che si danna per scalare la montagna ricoperta di neve per raggiungere in vetta mamma orsa: alla fine - dopo tanti scivoloni - ce la fa.La «lotta vera» combattuta dai giallorossi è costata il sacrificio dei progetti sportivi. Da qui nascono le ultime due campagne acquisti/cessioni firmate Monchi all'insegna delle massime plusvalenze e di acquisti orientati alla linea verde, tranne rare quante necessarie eccezioni comunque low cost.Così la Roma, costruita seguendo il libretto delle istruzioni del Fair Play finanziario, in campo stenta e - come l'orsetto - scivola sempre più giù, al minimo storico dell'era Usa. Il 4° posto, ultimo scalino Champions, oggi è lontano e fallire l'Europa che conta significa perdere i soldi necessari a mantenere l'equilibrio finanziario e, quindi, dover di nuovo vendere i pezzi migliori, in un'eterna spirale che sta imbrigliando l'entusiasmo dei tifosi, anche di quelli più accaniti.riproduzione riservata ®