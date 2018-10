Lunedì 22 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un disastro. Non come la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali, ma pur sempre una rovinosa caduta. Il ritorno in panchina di Gian Piero Ventura è stato un flop sonante: il Chievo è naufragato 1-5 al Bentegodi contro l'Atalanta di un altro Gian Piero, ovvero Gasperini. «Se sono emozionato? No, direi piuttosto eccitato», aveva detto alla vigilia l'ex ct evocando come suo solito il tumulto ormonale. Dopo aver fatto cilecca, però, Ventura cerca di voltare pagina: «Una partita che non si può nemmeno commentare, cerchiamo di ripartire con serenità». Ma sì, un giorno andrà meglio mister.Ma quello di Ventura non è stato l'unico crollo della domenica. È andato a picco anche il caro, vecchio fattore campo. Resta da giocare Sampdoria-Sassuolo in programma questa sera, ma la nona di serie A passa alla storia come la giornata in cui solo l'Inter è riuscita (in extremis) a recitare la parte del Padrone di casa: quattro vittorie esterne e altrettanti pareggi e l'1 firmato Icardi in Inter-Milan. Quasi come la 12ª giornata del torneo 2014/15: 5 colpi esterni e 5 pareggi, quella volta il Milan nel derby non riuscì a fare come i nerazzurri ieri (1-1).