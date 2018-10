Lunedì 1 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Federico Chiesa rischia due giornate di squalifica con la prova tv e saltare quindi i match con Lazio e Cagliari. Il ragazzo è probabilmente il talento italiano più limpido, ma il capitombolo con il quale ha ottenuto il calcio di rigore in Fiorentina-Atalanta sembra proprio una clamorosa simulazione. L'attaccante viola entra in area e incrocia i suoi passi con quelli dell'atalantino Toloi: non c'è un replay che mostri il benché minimo contatto tra i due, ma Chiesa va giù con un tuffo che inganna l'arbitro Valeri e probabilmente il Var Doveri e l'aiuto Var Valeriani che non chiedono al loro collega di rivedere l'azione.Oltre ad alterare il risultato il rigore ha scatenato la corsa alla dietrologia. «Quello che si è visto è molto grave - ha detto Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta - Non si capisce come l'arbitro non sia andato a consultare il Var dopo una settimana in cui tutta la dirigenza viola ha reclamato per gli episodi di Milano contro l'Inter...». Ma c'è chi, sui social, vede una maxi-compensazione addirittura con Atalanta-Fiorentina dell'anno scorso (rigore negato ai viola). Ormai, pderò, queste sono chiacchiere da Var e non si può farla totalmente franca.riproduzione riservata ®