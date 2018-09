Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mettiamola così: anche quest'anno se non ci fosse la Juventus sarebbe un campionato bellissimo. È presto per tirare le somme, ovviamente, ma il pesante stop del Napoli di Ancelotti, travolto a Marassi 3-0 dalla Samp (prodezza da standing ovation di Quagliarella), non può non far pensare che il campionato sia già finito: ottavo scudetto di fila ai bianconeri di CR7 e buonanotte. La squadra di Allegri dopo tre giornate è l'unica ancora a punteggio pieno ma, soprattutto, è quella delle big con meno problemi. Il Napoli del dopo Sarri prende ogni giornata che passa un gol di più: 1 a Roma con la Lazio, due col Milan in casa e le tre sberle di ieri. L'Inter ha colto contro un Bologna modesto i primi tre punti della stagione grazie a un guizzo di Nainggolan, accompagnato nel finale dalle reti di Candreva e Perisic con la squadra di Pippo Inzaghi sbilanciata alla ricerca del pari.La Roma è ancora alla ricerca di se stessa (mentre i suoi ex, da Radja a Gervinho, a Defrel, si scatenano). Il Milan piace ma è tutto da scoprire. La Lazio ha faticato terribilmente per sbarazzarsi di un Frosinone generoso ma nulla più. La Fiorentina (senza il match inaugurale rinviato con la Samp) ne ha vinte due ma in casa. Allora sugli scudi finisce lo spumeggiante Sassuolo di De Zerbi, tecnico che ha qualcosa da dire e da dare al nostro calcio, solo dietro alla Vecchia Signora. Per ora dobbiamo farcelo bastare. E adesso diamo un'occhiata alla Nazionale di Mancini e a questa strana Nations League.