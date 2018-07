Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Da Silverstone, nel cuore dell'Inghilterra, ieri pomeriggio sono arrivate note familiari, che hanno per un attimo spezzato lo stress da afa. Dal circuito del Gp di Gran Bretagna è risuonato l'Inno di Mameli, per colpa del calcio assente da questa estate Mondiale che, domenica prossima, giorno della finalissima di Mosca, promette di diffondere nell'etere note mai sentite prima.«L'Italia chiamò», stavolta, grazie al manico e all'acceleratore di Sebastian Vettel capace di battere Hamilton sul circuito di casa del pilota inglese e della casa tedesca che lì si allena, impresa che alle Rosse non riusciva da sette anni ovvero dal successo di Alonso datato 2011. Vettel che così allunga in vetta alla classifica iridata, facendo tornare viva la speranza di rivedere un ferrarista campione del mondo. Il Cavallino non vince il titolo dal 2007 con Raikkonen, ieri penalizzato di 10 secondi per un contatto con Hamilton che ha mandato su tutte le furie la Mercedes: «Siete degli incompetenti, fate sempre così», ha tuonato il dt delle Frecce d'argento ed ex di Maranello James Allison. «Vergognatevi», gli ha risposto a stetto giro di posta il team principal Ferrari Maurizio Arrivabene. Polemiche che, in fondo, rendono più dolce la vittoria della Ferrari e più squillante il nostro inno nazionale nella sua estate più triste.riproduzione riservata ®