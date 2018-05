Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Per lo scudetto il discorso è chiuso. La rimonta della Juventus a San Siro contro l'Inter ha piegato il Napoli, sconfitto a Firenze e fermato ieri dal Torino di Mazzarri al San Paolo. Ai bianconeri manca solo un timbro per archiviare il 7° scudetto di fila, un'impresa enorme per la storia del nostro campionato. La vidimazione arriverà quasi certamente domenica notte all'Olimpico, nella sfida contro la Roma. Allegri, che su quel prato ci ha già vinto lo scudetto con il Milan, potrebbe permettersi addirittura il lusso di perdere nel caso in cui Sarri, nel match che si giocherà in contemporanea a Genova contro la Samp, perdesse a sua volta.Restano apertissime le corse Champions, Europa League e salvezza. E sono sprint appassionanti. La Roma, vincendo a Cagliari dove ha bruciato la riserva di benzina di un serbatoio prosciugato dal sogno Champions, è a un punto dal ritorno nella Coppa più importante. La Lazio, alla partita numero 53 della sua importante stagione, ha finito sulle gambe nello splendido 1-1 contro un'Atalanta in corsa per l'Europa League (e domenica c'è lo spareggio col Milan). Per Inzaghi la dura trasferta con un Crotone che vede la salvezza e il match finale contro l'Inter: non sarà facile, ma nemmeno impossibile.