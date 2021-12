IL PROTOTIPO

Il Covid illumina

la mascherina

Apparentemente è una mascherina chirurgica come tante, ma quella sviluppata dai ricercatori dell'università giapponese di Kyoto ha una particolarità: si illumina al buio quando entra in contatto con il coronavirus. Questo grazie a un filtro estraibile che contiene anticorpi neutralizzanti del Covid, derivati dalle uova di struzzo depositati da femmine a cui era stato iniettato il virus inattivato (non pericoloso). I ricercatori hanno scelto gli struzzi in quanto il loro organismo più di altri produce anticorpi in grado di neutralizzare i patogeni. Il team ha quindi creato un filtro da inserire nelle mascherine. Filtri che, una volta rimossi e spruzzati con una particolare sostanza chimica, si illuminano sotto la luce ultravioletta, se il virus è presente.



