Il prossimo week end meglio tenersi liberi, torna infatti il Bazar di Antea, ormai un classico del periodo prenatalizio visto che la manifestazione è alla sua settima edizione. É il mercatino delle mille occasioni e si terrà sabato 16 novembre con orario continuato dalle 10 alle 19 e domenica 17 novembre dalle 10 alle 18.30, presso i locali del Circolo degli Esteri Lungotevere dell'Acqua Acetosa 42. Un'occasione per conoscere, far conoscere e sostenere la rete delle cure palliative a Roma e nel Lazio. Il ricavato dell'iniziativa sarà destinato alla Onlus Antea che da oltre 30 anni assiste gratuitamente, a domicilio e in hospice, pazienti in fase avanzata di malattia secondo i principi delle Cure Palliative e della Terapia del Dolore. I fondi raccolti serviranno a potenziare il servizio di assistenza domiciliare.

Per info 06.303321 o natale@antea.net

Giovedì 14 Novembre 2019, 05:01

