Il progetto Se il nonno diventa un gatto raccontami una storia, scritto e diretto da Elisa Bongiovanni e Giada Parlanti, in occasione dei cento anni dalla nascita dello scrittore Gianni Rodari, vuole riportare al centro della scena l'immaginazione dei bambini. Senza fronzoli e sovrastrutture. Come diceva, appunto, lo stesso autore di Favole al telefono, nel suo libro La grammatica della fantasia, «A me piace vedere la fantasia e l'immaginazione come dei muscoli che vanno esercitati se non vogliono diventare solo una zavorra. Basta dare semplici regole di base e il bambino farà tutto da solo». Oggi si è persa la capacità di fare capriole. Vedere il mondo sotto sopra. Tutto ci viene spiegato. A volte non si ha neanche la libertà di immaginare quello che vogliamo perché la televisione o internet lo ha già deciso per noi. In poche parole si è persa l'abitudine alla fantasia. Nel corso dello spettacolo-laboratorio dunque i piccoli partecipanti dovranno disegnare quello che hanno sentito. Lasciando libero sfogo all'immaginazione, senza giudizio. (F. Pic.)

Domani alle 17 e domenica alle 15 e l'8 e il 9/2, 4-10 anni, 10 euro, via G. Carini 78 065898031 teatrovascello.it

